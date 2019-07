La poetessa Elisa Cappello al Porto Turistico Marina di Ragusa - Ragusa Oggi

La poetessa Elisa Cappello al Porto Turistico Marina di Ragusa

Con una raccolta di poesie e racconti continua la mini rassegna letteraria “Porto un libro – letture d’estate sotto l’ombrellone”. Al Porto Turistico Marina di Ragusa, giovedì 1 agosto, alle ore 19.30, Elisa Cappello presenterà il suo libro “La fiera del monte Racello” durante un nuovo incontro con la lettura nell’affascinante scenario del porto ibleo. Ragusana di nascita, ma siracusana di adozione, la Cappello dialogherà con la giornalista Isabella Papiro. Si tratta della quarta raccolta di poesie, la prima edita da Le Fate, che esce ben dopo 10 anni dall’ultima, dove la Cappello racconta di un mondo minuscolo eppure senza confini, antico e fanciullo.

E’ la vivacità di toni, di linguaggio, di figure la caratteristica che sorprenderà il lettore, rivelando una scrittura profonda, frutto di una lunga introspezione, segnata anche dalla maternità della Cappello, che segna, per sua stessa confessione, il confine tra un prima e un dopo. Il libro, oltre alle poesie, contiene anche due racconti e degli strambotti. Un appuntamento intenso che giovedì allieterà il tardo pomeriggio dei vacanzieri del litorale ragusano: lo stupendo tramonto in riva al mare sarà una perfetta cornice per le intime confessioni della scrittrice raccolte nelle sue poesie. Elisa Cappello vive da anni con la sua famiglia a Siracusa dove esercita la professione di medico al reparto di Malattie infettive dell’Ospedale Umberto I.

Da tempo si occupa di assistenza medica ai migranti. L’ingresso è libero. La manifestazione “Porto un libro” è organizzata dal Mosac, Movimento Sicilia Arte e Cultura e dal Porto Turistico di Marina di Ragusa e con la collaborazione del Centro Servizi Culturali e del Comune di Ragusa.