La nuova stazione degli autobus di Ragusa prende forma. Bene le prove tecniche di illuminazione. Presto sarà attiva

La nuova stazione degli autobus di Ragusa, in corso di realizzazione nell’area dell’ex Scalo Merci ferroviario, è pronta a rivoluzionare la mobilità cittadina. Dopo il successo delle prove tecniche di illuminazione e delle manovre simultanee di più autobus, il terminal è ormai prossimo all’inaugurazione. Con l’attivazione della nuova struttura, cesserà l’attività dell’attuale stazione di via Zama, segnando un passo importante verso la valorizzazione del centro storico della città.

Un’area rinnovata al servizio della città

L’ex Scalo Merci è stato completamente trasformato: al posto di un’area in disuso, oggi si trova un moderno terminal che promette di offrire comfort e funzionalità per turisti e cittadini. L’intervento si inserisce in un più ampio progetto di riqualificazione urbana, che punta a connettere meglio le varie zone del centro storico, includendo via Carducci, via Archimede, Piazza Libertà, Piazza del Popolo e le aree limitrofe. Già operativo nell’area è un parco aperto al pubblico, ulteriore tassello del piano di rigenerazione urbana.

Un terminal all’avanguardia

Il nuovo terminal degli autobus offrirà pensiline moderne per riparare i viaggiatori sia dal sole che dalle intemperie. Sarà inoltre collegato ai principali sistemi di mobilità della città: dalla vicina stazione ferroviaria ai taxi, passando per i bus urbani e la mobilità dolce. Gli utenti potranno facilmente raggiungere a piedi luoghi simbolo della città come Piazza Libertà e, attraverso percorsi pedonali, il nascente parco della Vallata Santa Domenica e il quartiere di Ibla.

Un’opportunità per lo sviluppo del centro storico

La nuova stazione rappresenta anche un’opportunità di rilancio economico e sociale per l’intera area. Con bar, ristoranti e servizi integrati, il terminal sarà non solo un nodo di trasporto, ma anche un punto di incontro e aggregazione per residenti e visitatori. “Le zone finora scucite tra loro avranno finalmente una straordinaria occasione di sviluppo e riqualificazione,” aveva dichiarato il sindaco Peppe Cassì in una nota precedente, sottolineando come questa infrastruttura contribuirà a rendere il centro storico più accessibile e vivibile.

Prossima apertura

Le operazioni tecniche stanno procedendo senza intoppi, e l’amministrazione comunale è fiduciosa sull’avvio a breve del nuovo terminal.

