La nuova giunta di Comiso. Ecco le novità

La nuova giunta di Comiso è al lavoro. La sindaco, Maria Rita Schembari ha assegnato le deleghe assessoriali.

Con qualche conferma, qualche novità, qualche nuova delega che viene assegnata per la prima volta. Con questo adempimento e con la firma delle deleghe la nuova giunta è già al lavoro. Si completa così l’insediamento della nuova amministrazione.

Da qui a qualche giorno si completerà tutto con l’insediamento del nuovo consiglio comunale, previsto per il 23 giugno alle 17, con il giuramento dei consiglieri, con l’elezione del presidente (le previsioni sono sul nome di Manuela Pepi) e del vicepresidente, poi ci sarà il giuramento del sindaco, la presentazione della nuova squadra di governo e la composizione delle commissioni consiliari.

Ma veniamo alla giunta.

Il vicesindaco, così come previsto, è Giuseppe Alfano, recordamn di preferenze con 1313 voti: un record. Alfano si occuperà di politiche per lo sviluppo economico e il commercio, ambiente e decoro urbano, depuratori, servizi cimiteriali. Aggiunge l’ambiente alle delghe di cui si era occupato precedentemente.

Roberto Cassibba sarà assessore ai lavori pubblici ed edilizia residenziale pubblica, delega di cui si era occupato anche nella precedente amministrazione. Lascia però le manutenzioni ed aggiunge anche le deleghe riguardanti l’efficientamento energetico, l’implementazione delle zone economiche speciali (ZES), il piano insediamenti produttivi (PIP).

Dante Di Trapani si occuperà di affari generali e legali, polizia municipale e viabilità, confermando le deleghe precedenti, ma aggiunge le deleghe all’urbanistica e le politiche del personale.

Alfano, Cassibba e Di Trapani sono i tre assessori confermati dalla giunta precedente. E veniamo alle new entry:

Giuseppe Arezzo, noto ai più come Peppino, sarà assessore al bilancio, programmazione e tributi. È un assessore tecnico, scelto personalmente dal sindaco, proprio per le sue competenze specifiche e si occuperà di materie fondamentali per la vita della città: il bilancio, che a Comiso soffre non poco, dopo l’uscita dal dissessto, anche a causa di forti crediti non riscossi, per primo gli oneri concessori non ricognitori.

Salvatore Romano, che per cinque anni è stato presidente del consiglio comunale, entra in giunta e si occuperà di politiche sociali e della famiglia.

Giuseppina Cubisino, da tutti conosciuta come Giusi, sarà l’assessore alla pubblica istruzione e pari opportunità.

Giovanni Assenza, sarà assessore ai servizi tecnici e tecnologici, transizione digitale, sport e spettacolo. Assenza è figlio del deputato regionale in carica.

La sindaco Schembari si occuperà in prima persona di aeroporto (rapporti con la società di gestione e sviluppo del progetto cargo) e di politiche giovanili.

Maria Rita Schembari trattiene per se la delega al decentramento, prima assegnata a Manuela Pepi. Così come era avvenuto nella amministrazione la sindaco assicurerà la sua presenza costante nella frazione di Pedalino, con cadenza settimanale, e si programmerà la presenza anche di tutti gli assessori in carica. Oltre al decentramento la sindaco trattiene per se e si occuperà personalmente di salvaguardia degli animali e lotta al randagismo, attività e beni culturali, politiche per il turismo e politiche per il centro storico.