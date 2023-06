La Naturosa Bike & Co Ragusa impegnata su tre fronti, ancora una volta arrivano risultati di rilievo

La Naturosa Bike & Co. Ragusa continua a ottenere risultati di grande impatto in diverse competizioni ciclistiche. Nel recente fine settimana, durante una gara su strada a Caltanissetta, i corridori Lorenzo Polizzi e Vincenzo Giannetti hanno conquistato rispettivamente il terzo e il quarto posto. Nella categoria Esordienti primo anno, Federico Occhipinti si è classificato al quinto posto. Grazie a questi risultati, Polizzi e Giannetti sono stati convocati per i campionati italiani giovanili su strada.

Nel settore della mountain bike, la squadra Naturosa Ragusa ha partecipato all’ultima tappa della Borbonica Cup a Cosenza, dimostrando ancora una volta la propria forza. Nella categoria Allieve di primo anno, Alessia Micieli ha conquistato il primo posto, seguita da Giada Nascondiglio al secondo posto e Erika Boscarino al terzo posto. Anche Alessio Campo, Leonardo Tumino e Flavio Schembari hanno ottenuto buoni piazzamenti. Tra gli amatori, Angelo Tumino è stato costretto al ritiro a causa di una caduta. Alessia Micieli, rappresentante del team Naturosa Ragusa, ha vinto la Borbonica Cup nella sua categoria, grazie ai risultati ottenuti nelle varie tappe. In un’altra competizione a Messina, i ciclisti guidati dal presidente Giuseppe Nascondiglio hanno ottenuto ulteriori successi.

Paolo Alì si è classificato al secondo posto, Michela Cappello e Lorenzo Gualato al terzo posto nelle rispettive categorie. Anche gli altri partecipanti ragusani hanno ottenuto buoni piazzamenti. Il presidente Nascondiglio ha sottolineato che questi risultati dimostrano ancora una volta le capacità del team e l’importanza dell’impegno organizzativo. La squadra ha affrontato sfide su tre fronti diversi, e ciò offre prospettive promettenti per la crescita di questi talenti nel ciclismo.

