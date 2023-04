La musica celtica dei Tir-na-nog apre “Festacrante” in via Roma oggi pomeriggio per rilanciare il centro storico

Musica, teatro, reading, letteratura, canto e concertini: da oggi, venerdì 21 aprile alle 18,30, prende il via “Festacrante in via Roma”, una rassegna artistico-culturale che coinvolgerà la città di Ragusa in maniera coinvolgente e partecipativa. Organizzata dal neo costituito comitato spontaneo “Le botteghe di via Roma”, la manifestazione prevede 18 appuntamenti gratuiti che si svolgeranno ogni venerdì, dalle 18:30, in via Roma. L’iniziativa si propone di valorizzare il centro storico della città, rivitalizzando l’anima commerciale e la memoria storica della zona.

Il primo appuntamento della manifestazione, in programma oggi, vedrà protagonista la musica celtica medievale dei Tir-na-nOg, un gruppo musicale siciliano che si ispira alla tradizione folk scozzese e irlandese.

I Tir-na-nog sono un gruppo di musicisti che si ispira alla tradizione folk scozzese e irlandese, e il loro nome deriva dall’antico gaelico, una lingua celtica parlata in Irlanda e in Scozia, che vuol dire “La Terra dell’Eterna Giovinezza”. Il gruppo è composto da Marcello Difranco, Max Arena, Annett Augugliaro, Giulia Flacc, Franco Distefano, Leo Perremuto e Enry Puccia, e propone un repertorio di brani tradizionali e inediti che trasmettono lo spirito celtico e le vibranti sensazioni della musica folk.

Il concerto dei Tir-na-nog rappresenta un ottimo inizio per la rassegna artistico-culturale “Festacrante in via Roma”, un evento che ha lo scopo di valorizzare il centro storico di Ragusa e di offrire al pubblico eventi di altissima qualità e coinvolgenti. La musica celtica dei Tir-na-nog rappresenta un’occasione unica per immergersi nella cultura e nelle tradizioni folk scozzesi e irlandesi e per apprezzare la bellezza e la diversità dell’arte e della cultura.

Il comitato “Le botteghe di via Roma” è nato dalla volontà di un gruppo di esercenti di via Roma, alcuni dei quali storici, di dare una svolta alla situazione attuale del centro storico. Grazie alla collaborazione con l’Amministrazione comunale, il comitato ha deciso di organizzare la rassegna artistico-culturale “Festacrante in via Roma”, che si svolgerà fino al 20 ottobre.

Tra gli altri appuntamenti in programma, si segnalano la musicalità popolare dei Talèh, abili divulgatori di miti e leggende, storie e tradizioni della cultura popolare iblea, e lo spettacolo teatrale con musiche dal vivo e divertenti sketch e gags della Compagnia G.o.D.o.T.

Per rimanere aggiornati sugli ospiti e gli eventi in programma, è possibile visitare le pagine social ufficiali della rassegna agli indirizzi Facebook: “Festacrante in Via Roma” e Instagram: “festacrante_ragusa”.

La rassegna artistico-culturale “Festacrante in via Roma” ha il patrocinio del Comune di Ragusa, che si è posto a fianco del comitato già in questa fase di start-up. L’iniziativa si propone di coinvolgere turisti e residenti in un’esperienza immersiva e coinvolgente, offrendo eventi di altissima qualità e dando nuova vita al centro storico della città.