La mostra “Toni Campo. 33 anni di fotografia”. Gli appuntamenti conclusivi

La mostra “Toni Campo. Trentatré anni di fotografia. Un percorso artistico attraverso il tempo”, in esposizione a La Corte del Vespro a Vittoria dal 19 luglio al 22 settembre 2024, celebra l’evoluzione artistica del fotografo comisano Toni Campo. Le trentatré opere in mostra raccontano la carriera di Campo, dagli esordi, con la sua prima macchina fotografica acquistata su una bancarella, fino al periodo della sua attività come fotografo di moda a Milano.

Le opere rivelano un percorso di crescita, sia stilistico che tematico, con un’evoluzione verso chiaroscuri intensi e giochi di luce che attirano l’attenzione sugli elementi chiave delle fotografie. Campo esplora una vasta gamma di soggetti, dalle tragedie contemporanee a evocazioni di personalità complesse, spesso presentando immagini che riflettono stati d’animo profondi, inquietudini o una dissolutezza onirica e fiabesca. Negli ultimi anni, l’artista ha preferito formati più grandi, come nelle collezioni “The Passion”, creando immagini di forte impatto visivo.

L’esposizione, curata da Francesco Palazzolo, è stata arricchita da diversi eventi culturali e laboratori, tra cui il Laboratorio d’Arte del 6 e 7 settembre, con attività di pittura, scultura, artwork e fotografia, e una performance dei Tamburi imperiali di Comiso il 14 settembre. La chiusura della mostra sarà scandita da un workshop fotografico dal titolo “Close up donna”, condotto da Toni Campo e la stilista Loredana Roccasalva, in programma il 20-22 settembre.

Toni Campo ha descritto la mostra come un modo per rivivere e condividere momenti salienti della sua carriera, coinvolgendo un vasto pubblico, tra cui molti turisti, in un viaggio attraverso trentatré anni di fotografia e creatività.

