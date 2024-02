La Meerkat basket Scicli stravince sul Mascalucia nella gara interna di ieri sera al geodetico di Jungi

Una vittoria chiara con la squadra del coach Sergio Trovato che si impone sul Mens Sana Mascalucia chiudendo il risultato finale con un distacco di 21 punti (78 a 57). Una gara vivace, giocata con velocità e difesa in maniera decisa dalla squadra sciclitana che consolida il primo posto (20 punti) nella classifica del campionato di Divisione regionale 1 Sicilia che detiene assieme a PGS Sales Catania ed a Siracusa Basket.

Un primo tempo equilibrato.

Nello stile proprio dei cestisti della Meerkat, gli avversari, fanalino di coda con 4 punti, sono stati staccati nel terzo quarto (più 20) grazie a una difesa molto intensa e a giocate in velocità. Oltre la solita prestazione super di Konsta, da evidenziare le ottime prove di Merli, autore di una serie di canestri in velocità, di Cesano, che ha portato a casa 10 punti e 18 rimbalzi, di Manenti in cabina di regia, di Lonatica che di partita in partita sta acquistando esperienza e maturità. Nell’ultimo quarto i padroni di casa, sorretti dall’entusiasmo dei propri tifosi, hanno gestito bene il vantaggio. Alla fine c’è stato spazio anche per Mirabella che si è dimostrato ancora una volta una macchina ai tiri liberi.

La prossima gara si gioca in provincia.

Domenica prossima si gioca con l’Azzurra Pozzallo in quella che è la 14° gara di campionato. I pozzallesi sono reduci da una sonora sconfitta pur mantenendo la seconda posizione in classifica con 18 punti.

Hanno segnato punti: Kosta 28, Paolo 13, Lonatica 12, Cesano 10, Manenti 7, Merli 6, Guastella 3, Mirabella 3, Ficili, Giannone, Lonatica, Mormino ne. Allenatore Trovato, vice allenatore Dipasquale.

