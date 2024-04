La Meerkat basket Scicli in semifinale. La vittoria ai play-off DR1 Sicilia con il Misterbianco

Con il risultato di 73 a 68, la Meerkat Basket Scicli vince sul Misterbianco ed approda alla semifinale dei play-off del girone 1 di basket regionale. La partita, al Palatenda di Misterbianco, è stata equilibrata ed ha tenuto con il fiato sospeso fino alla fine giocatori, tecnici, dirigenti e tifosi. Nella prima frazione di gioco i catanesi allungano fino a più 9, grazie a una grande intensità difensiva e fiducia al tiro. Nel secondo quarto, gli ospiti sciclitani piazzano un contro break che gli consentirà di chiudere il primo tempo in svantaggio di una sola lunghezza. Al rientro dagli spogliatoi, i ragazzi del coach Sergio Trovato, guidati da un “magic” Enzo Manenti in grande spolvero, giocano con più scioltezza alternando canestri da fuori a canestri dal pitturato. Nel quarto quarto, decisiva per l’allungo degli Sciclitani, la notevole intensità difensiva che porterà i catanesi a molti tiri forzati. Negli ultimi minuti, i ragazzi di coach Trovato gestiscono il risultato seppur con quale errore che permetterà a Misterbianco di crederci, comunque, fino alla fine.

Dopo la gara di Misterbianco c’è grande attesa per la semifinale playoff contro Pozzallo: la gara 1 è prevista per domenica 14 aprile al geodetico di Scicli.

Hanno segnato punti per la Meerkat: Manenti 21, Cesano, Merli 4,

Guastella 14, Konsta 14, La Rocca, Mormino 2, Lonatica Lo 15,

Ficili 3, Giannone ne, Lonatica Lu ne, Mirabella ne

