La marijuana nel comodino di casa, i proiettili nel casolare e un cittadino albanese ricercato per rapina: denunce e arresti dei carabinieri

Un vittoriese di 27 anni, C.G., durante una perquisizione presso la sua abitazione, è stato trovato con 27 grami di marijuana nascosta nel comodino della sua camera. I carabinieri lo hanno denunciato per detenzione illecita di sostanze stupefacendi.

Altre operazioni

Il 5 novembre, i Carabinieri hanno individuato un cittadino albanese, M.A., 45 anni, destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dalla Corte d’Appello di Catania per un processo di estradizione. M.A. era ricercato per una rapina pluriaggravata commessa nel 2003. Dopo l’identificazione, è stato trasferito al carcere di Ragusa.

Infine, nella mattina del 6 novembre, su segnalazione raccolta durante i controlli, i Carabinieri hanno perquisito un casolare di proprietà di O.F., vittoriese, 39 anni, dove sono stati trovati e sequestrati 23 proiettili di diverso calibro. L’uomo è stato denunciato a piede libero per detenzione abusiva di munizioni non denunciate come richiesto dalla legge.

