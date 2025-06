La lirica nelle suggestive sale di palazzo Bonelli-Patanè a Scicli

Via piace la lirica? Non avete visto ancora gli interni di palazzo Bonelli-Patanè con affaccio su via Francesco Mormino Penna? Ebbene questa è doppia l’occasione che viene offerta con il recital lirico che si terrà nell’ampio salone centrale fra stucchi, tendaggi e dipinti dello Scalia a partire dalle ore 20. Gianluca Abbate al pianoforte accompagnerà il tenore Paolo de Ruggiero con opere di L. Van Beethoven e di W. A. Mozart. “Bravi, cosa rara!” – Lontananse e fuoco operistico è il titolo della serata nel corso della quale non è esclusa qualche sorpresa.

© Riproduzione riservata