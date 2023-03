La Libera Futsal di Pozzallo già salva a 4 giornate dal termine

La Libera fa bottino pieno in quel di Siracusa (2-4 per i Pozzallesi) contro i padroni di casa del Meraco e stacca il pass per la salvezza a 4 giornate dalla fine.

I ragazzi della presidente Occhipinti, allenati da Arezzi coadiuvato dal prezioso Sangiorgio, hanno raggiunto con merito e largo anticipo l’obiettivo prefissato ad inizio stagione.

Nonostante la squadra abbia dovuto disputare tutte le gare del girone di ritorno fuori casa, infatti le partite casalinghe vengono giocate in quel di Modica per mancanza di impianti sportivi adeguati a Pozzallo, la squadra ha palesato una crescita evidente che lascia ben sperare per il finale di campionato e anche per la prossima stagione.

La Libera ringrazia tutti coloro sono stati vicini alla squadra e soprattutto i supportes che hanno testimoniato il loro affetto e attaccamento ai ragazzi malgrado siano stati impediti a seguire la squadra attivamente per via dell’obbligato “trasloco” a Modica.

A questo proposito la Libera spera ed auspica di tornare a breve (inizio prossima stagione) fra le mura amiche, si attendono buone notizie in merito, la Libera è Pozzallese e giocare davanti ai propri concittadini sarebbe tutta un’altra storia, con loro e per loro battagliare ogni settimana.