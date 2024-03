La lavanda dei piedi in cattedrale a Ragusa: il vescovo replica il gesto che Gesù fece con gli apostoli

La messa “In Coena Domini” segna l’inizio del triduo pasquale, i tre giorni durante i quali si commemorano la Passione, Morte e Risurrezione di Gesù, culminando nella solenne Veglia pasquale. Il vescovo monsignor Giuseppe La Placa ha presieduto il solenne pontificale in cattedrale durante il quale ha rinnovato il rito della lavanda dei piedi. Questo gesto è stato compiuto da un gruppo di ragazze e ragazzi degli scout, replicando ciò che Gesù fece con gli apostoli durante l’Ultima Cena.

L’OMELIA

Durante l’omelia, il vescovo ha evidenziato come questa celebrazione ci conduca idealmente nel Cenacolo con Gesù, ricordando come Egli ci abbia lasciato in eredità l’Eucaristia, il ministero presbiterale e il nuovo comandamento dell’amore.

Foto: Salvo Bracchitta

