La KeyJey Ragusa domenica in trasferta a Siracusa sul parquet dell’Aretusa

Sesta giornata del girone di ritorno nel campionato nazionale di pallamano di Serie A2, girone C, per la KeyJey Ragusa che sarà chiamata a scendere in campo, domenica 22 gennaio, alle 17,30, sul parquet dell’Aretusa.

Squadra, quest’ultima, con 7 punti in classifica, rispetto alla quota zero del sette ibleo, che risulta essere abbastanza ostica, soprattutto quando gioca tra le mura amiche. Il sette ragusano allenato da Adam Klimek, tutto composto da giovani talenti, si è allenato in maniera proficua nel corso della settimana, con il segreto intento di maturare il colpaccio in trasferta. Il gruppo, al di là di come andrà, ha dimostrato di essere cresciuto e di potere tenere testa a qualsiasi avversario. Sono necessarie, ancora, dosi massicce di esperienza per poterla spuntare ma gli atleti ragusani non disperano di potere fare bene.

“Siamo alla ricerca – dicono dalla KeyJey – della prima vittoria stagionale e chissà che non possa concretarsi già dal prossimo incontro. I ragazzi stanno crescendo, partita dopo partita, e con l’Aretusa potrebbero cercare di dare vita a una prestazione perfetta, al di sopra di ogni potenziale sbavatura. Chissà, noi ci speriamo e li abbiamo stimolati nella maniera che pensiamo essere la più interessante affinché si possa arrivare a conquistare un successo che, ancora, nel corso di questa stagione, non è mai arrivato”.