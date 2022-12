La KeyJey Ragusa domani torna in casa e affronta il Mascalucia alla ricerca dei primi punti stagionali

Seconda giornata di ritorno nel girone C del campionato nazionale di pallamano di Serie A2 con la KeyJey Ragusa, ancora a corto di punti in classifica, che riceverà la visita del Mascalucia. La gara si gioca domani, sabato 10 dicembre, alle 19, nella palestra di via Bellarmino. I ragusani cercheranno, in tutti i modi, di onorare l’impegno, pur a fronte delle avversità che hanno dovuto affrontare negli ultimi turni e che non ha permesso loro di portare a casa un solo punto.

Davvero una disdetta per il sette ibleo che non intende darsi per vinto e che cercherà di invertire questa deficitaria tendenza. “Ci vuole – sottolineano dalla KeyJey – la massima concentrazione. Dovremo provare a dimostrare quanto valiamo anche se non è facile. E’ anche un problema di approccio mentale alle gare. E’ chiaro che quando subisci numerose sconfitte, rischi poi di non ritrovare la necessaria lucidità per invertire la tendenza.

Noi dobbiamo provarci in tutti i modi non foss’altro perché giocheremo al cospetto del nostro pubblico e quindi dovremo fare il possibile per non deluderli. E’ un match molto delicato da affrontare con il coltello tra i denti”.