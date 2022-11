La FISAC CGIL di Ragusa ha un nuovo segretario generale. E’ Davide Prestana

Davide Prestana è il nuovo segretario generale della FISAC CGIL di Ragusa.

E’ stato eletto al termine del congresso che si è tenuto ieri a Ragusa. Il nuovo segretario del sindacale dei Lavoratori Assicurazioni e Credito succede a Flavio Faruggio che per 8 anni ha diretto la categoria.



Davide Prestana, 61 anni, da 26 impiegato nella Banca Agricola Popolare di Ragusa, eletto all’unanimità al termine del congresso ha dichiarato: ” Assumere la responsabilità di guidare la FISAC-CGIL del comprensorio della provincia di Ragusa in questo momento storico non ha il sapore del raggiungimento di un obiettivo finale, ma quello della consapevolezza che ora come non mai bisogna offrire ai lavoratori la visione di un sistema di lavoro e di relazioni in cui devono essere premiati e tutelati ad ogni livello l’impegno e la competenza, rifuggendo quanto più è possibile dalla meritocrazia, poiché quest’ultima si fonda essenzialmente su una grandissima dose di buona sorte.

Le competenze sono dei lavoratori e all’acquisizione di queste devono mirare e pretendere che il Sindacato li aiuti e li accompagni in questo percorso. Così le competenze saranno per sempre dei lavoratori e nessuno potrà togliergliele unitamente alla loro professionalità e dignità del lavoro. Diversamente la meritocrazia rappresenta solo il risultato di eventi quasi sempre fortunosi, che per loro stessa natura non possono essere governati dal lavoratore, ma anzi questi ne rimane spesso in balia e vittima.”



Al congresso della Fisac CGIL di Ragusa hanno preso parte delegate e delegati di tutte le agenzie presenti nel territorio e hanno fornito il loro contributo Mimma Argurio, segretaria generale Fisac CGIL Sicilia, e Peppe Scifo, segretario generale CGIL Ragusa.

