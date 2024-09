La “F. Ciavorella” torna all’attività agonistica con la squadra femminile iscritta al Campionato di serie C

Disputerà, nella stagione 2024-2025, il campionato di serie C femminile. Un ritorno del basket femminile è quanto di più entusiasmante possa esserci per la città di Scicli abituata ai fasti di un tempo. Il ritorno all’attività agonistica coincide con il 60° anniversario della fondazione della società, la “F. Ciavorella” che, dal 1964, è un punto di riferimento nel panorama sportivo siciliano.

“Annunciamo il ritorno in campo – affermano i fratelli Santo ed Alberto Carestia – un annuncio che facciamo con orgoglio. La squadra femminile disputerà il campionato di Serie C. E’ un team composto da un entusiasmante mix di atlete esperte e giovani promesse provenienti dal vivaio della ‘F. Ciavorella’, pronte a farsi valere nella stagione 2024/2025. La squadra ha già iniziato la preparazione atletica. Invitiamo tutti i sostenitori e gli appassionati di sport a seguire e supportare la squadra femminile in questa entusiasmante stagione”.

