La donna nell’arte. Iniziativa culturale a Palazzo Labisi a Comiso

La donna nell’arte: iniziativa culturale domani a Palazzo Labisi, a Comiso. Nei bassi dell’edificio, una delle dimore signorili di Comiso del XIX secolo, gestiti dall’associazione Kome, saranno esposte le opere e le installazioni realizzati dall’artista comisana Pina Zago. Previsto anche un reading di poesie. Parteciperanno anche le allieve dei laboratori dell’associazione Kome. Gli interventi musicali saranno curati da Giuseppe Zagara.

L’appuntamento è per domani sera, alle 20,30, in via Ferdinando Adamo, a Comiso.

