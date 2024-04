La città di Vittoria compie 417 anni: le celebrazioni

La città di Vittoria compie 417 anni. Le celebrazioni si terranno il 24 aprile. Sarà celebrata una messa nella Basilica di San Giovanni Battista, officiata dall’Arciprete don Salvatore Converso, e sarà deposta una corona di fiori sulla lapide di Vittoria Colonna, omaggio alla fondatrice della città.

L’animazione della messa da parte del Coro polifonico Jubilate Gentes, diretto dalla maestra Gianna Rizza, aggiunge un tocco di solennità e spiritualità all’evento.

LE CELEBRAZIONI PER IL 25 APRILE

La celebrazione del 25 Aprile, con la Santa Messa presieduta dal Vicario Foraneo don Salvatore Cannata e la cerimonia commemorativa in Piazza del Popolo, è un’occasione per onorare la memoria dei caduti e ricordare il sacrificio fatto per la libertà dell’Italia durante il periodo della Seconda Guerra Mondiale.

La posa di una corona di fiori davanti al Monumento ai Caduti simboleggia il rispetto e la gratitudine della comunità verso coloro che hanno dato la propria vita per difendere i valori di libertà e democrazia.

Entrambi gli eventi sono momenti di unità e ricordo, che permettono alla comunità di riconnettersi con la propria storia e di riaffermare l’importanza dei valori di pace e solidarietà.

