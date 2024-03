La Chiesa sei tu! Dacci una mano!

L’appello della diocesi di Agrigento per raccogliere fondi. Ecco il testo integrale

La tua donazione sarà destinata alle realtà pastorali, culturali e caritative diocesane che indicherai nella causale del versamento.

Puoi fare un bonifico bancario, un versamento con bollettino postale, specificando nella causale la destinazione, o utilizzare PayPal.

Se vuoi ricevere una ricevuta valida ai fini fiscali per la tua donazione contatta l’Ufficio Economato inviando copia del bonifico eseguito e i tuoi dati completi di nome, cognome, indirizzo e codice fiscale alla mail: ragioneria@diocesiag.it

La dichiarazione rilasciata, su richiesta, dall’Arcidiocesi di Agrigento (ente ecclesiastico civilmente riconosciuto) a conferma della donazione ricevuta, può essere fatta valere ai fini fiscali dai soli titolari di reddito d’impresa, per un ammontare non superiore al 2 per cento del reddito d’impresa dichiarato (articolo 100, comma 2, lettera a del TUIR 917/86).

Bonifico bancario

IBAN IT69Y0306909606100000006841 intestato a Arcidiocesi di Agrigento

Bollettino

Conto Corrente Postale n. 212928

