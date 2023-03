La chef modicana Francesca Barone finalista nazionale al premio Emergente Chef a Parma. FOTO

Si è conclusa il 12 marzo alla Reggia di Colorno a Parma, presso la sede di ALMA, tempio della più importante scuola di formazione della ristorazione in Italia, la finale nazionale del premio Emergente Chef organizzata da Witaly.

I sette finalisti, tra cui la venticinquenne Francesca Barone de La Fattoria delle Torri a Modica, sono arrivati la domenica mattina per cominciare le preparazioni della prova che consisteva in un primo e un secondo piatto con le materie prime fornite dagli sponsor Pastificio De Campi per la pasta, Querceta e Repertoire Culinaire per le carni.



La giovane chef ha presentato due piatti singolari: una pasta cavolfiore e tartufo e come secondo un tacos di cacao con maiale e confettura di pala di fico d’india, quest’ultima ricetta perfetto connubio tra le sue radici siciliane e le esperienze culinarie svolte in Perù.

FRANCESCA BARONE TRA LE 15 CHEF EMERGENTI DEL 2023



La Barone, già apparsa a febbraio su uno speciale della rivista Io Donna tra i 15 chef emergenti del 2023, figlia dell’esperienza in cucina tramandata anche dal padre Peppe Barone ma con un carattere decisamente autonomo e sfumato, ha dato una splendida prova di sé nella rosa dei sette migliori chef emergenti d’Italia, e vanta, nonostante la giovane età, delle esperienze importanti con Davide Scabin, nei ristoranti di Massimo Alajmo e al Signum di Salina. L’esibizione della chef modicana è stata accompagnata da un video racconto di presentazione diretto dalla regista Alessia Scarso, molto apprezzato dall’organizzazione e dagli esperti che componevano la giuria del prestigioso premio gastronomico.

Da citare alla finale di Emergente Pizza, conclusasi l’11 marzo, la presenza anche del conterraneo e coetaneo Vincenzo La Porta de Le Fontanelle a Raffadali che ha presentato come antipasto un’ arancina al pistacchio e una millefoglie di panella e come pizza “radici” con pomodoro siccagno, bietola scottata, primosale, ricotta, polvere di cappero e pangrattato aromatizzato alle acciughe.

La ristorazione siciliana continua a dare ammirevole presenza di sé attraverso due nuovi talenti che da oggi rappresentano figure di merito e pregio nel panorama italiano.