La buona sanità, salvato dopo un delicato intervento: "Grazie al reparto di chirurgia del Giovanni Paolo II" - Ragusa Oggi

La buona sanità, salvato dopo un delicato intervento: “Grazie al reparto di chirurgia del Giovanni Paolo II”

È indirizzata al Direttore Generale dell’Asp di Ragusa, arch. Angelo A Aliquò, la lettera di ringraziamento di un paziente per l’assistenza e le cure ricevute nel reparto dell’UOC di Chirurgia dell’ospedale Giovanni Paolo II, direttore dott. Gianluca Di Mauro.

Riportiamo di seguito alcuni passaggi della lettera perché, come ricordiamo spesso, le buone notizie devono avere “diritto di cronaca”.

“Scrivo per raccontarLe la mia esperienza relativa al ricovero del 18/11 u.s. presso il reparto di Chirurgia del “Giovanni Paolo II, per un intervento di colecistectomia, perforante, perfettamente riuscito, eseguito dal primario del reparto.

A seguito del ricovero ho avuto la felice sorpresa di trovarmi in un reparto particolarmente efficiente, dove, sia i medici che il personale infermieristico, spesso con affanno, si prodigano incessantemente per far fronte alle necessità dei pazienti.

Quello che mi ha di più impressionato, al di là dell’intervento chirurgico perfettamente riuscito, è stato il vedere il continuo entrare ed uscire dalla stanza gli infermieri, senza che i pazienti ricoverati avessero il bisogno di chiamarli con i campanelli.

Prevedevano la durata della flebo ed immediatamente venivano a cambiarla, chiedendo nell’occasione agli ammalati informazioni sul loro stato e se avessero bisogno di qualcosa.

Posso assicuraLe che questo mio giudizio, assolutamente positivo, è ampiamente condiviso da tutti gli altri ricoverati che ho avuto modo di incontrare in occasione e della vista programmata per la eliminazione dei punti di sutura.

Per questo ho sentito il dovere di scriverLe per ringraziarLa per il suo impegno direttivo dell’intera struttura e per pregarLa di estendere il mio vivo ringraziamento e senso di gratitudine al reparto di chirurgia, medici ed infermieri tutti, per la completa ed efficace assistenza riservatami”