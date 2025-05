L’ estate farà il suo ingresso in Sicilia la prossima settimana

Dopo giorni segnati da rovesci, grandine e instabilità, il meteo cambia drasticamente volto: sta per arrivare una vera e propria ondata di caldo estivo. A confermarlo è Lorenzo Tedici, meteorologo del sito iLMeteo.it, che annuncia la svolta: «Una robusta spallata dell’Anticiclone delle Azzorre spingerà via il maltempo, dando il via a un anticipo d’estate con temperature in netto rialzo».

Nelle prossime ore, infatti, sono attesi ancora temporali forti, soprattutto al Nord-Est e su parte delle regioni centrali. Ma da mercoledì 28 maggio le condizioni cambieranno rapidamente: sole, cielo sereno e colonnine di mercurio in impennata saranno protagonisti su gran parte del Paese.

Le prime città a toccare i 30°C saranno Roma e Milano, ma la vera svolta si registrerà tra venerdì 30 maggio e domenica 1° giugno, quando il caldo diventerà sempre più intenso. Il Sud sarà il primo a sentire l’arrivo dell’anticiclone africano, con picchi fino a 35°C, mentre Sicilia e Sardegna potrebbero sfiorare i 40°C entro la metà della prossima settimana.

Ma attenzione: non sarà un’estate del tutto tranquilla. Il caldo, infatti, porterà con sé anche afa e instabilità. «Tra domenica e lunedì – avverte Tedici – si prevede un nuovo peggioramento al Nord, con forti temporali localizzati sulle Alpi e Prealpi». Un assaggio della tipica instabilità estiva che, dopo l’afa diurna, può tradursi in rovesci intensi nelle ore serali.

Le previsioni nel dettaglio

Martedì 27 maggio: ancora maltempo al Nord con temporali intensi e rischio grandine; rovesci anche al Centro, più asciutto al Sud. Mercoledì 28 maggio: torna il sole quasi ovunque, temperature in aumento. Giovedì 29 maggio: clima stabile e caldo; qualche piovasco residuo sulle coste adriatiche e temporali pomeridiani nelle zone interne del Sud. Weekend 30 maggio – 2 giugno: estate anticipata, afa in aumento e picchi di 35°C; nuovi temporali in vista al Nord tra domenica e lunedì.

