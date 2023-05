Joe Bastianich a Chiaramonte Gulfi

Il celebre imprenditore, personaggio televisivo e cantante statunitense di origine italiana, attivo nel settore della ristorazione, Joe Bastianich, è stato ieri a Chiaramonte Gulfi. Joe Bastianich è soprattutto un personaggio televisivo, famoso per essere giudice di Masterchef e attualmente concorrente di Pechino Express.

JOE BASTIANICH, UNA VISITA PRIVATA PER CONOSCERE LE ECCELLENZE DEL TERRITORIO

Bastianich si trovava in visita privata a Chiaramonte e naturalmente è stato ospite di uno dei ristoranti più importanti del territorio, “U Dammusu”, dove è possibile degustare prodotti d’eccellenza del territorio. Le specialità de “U Dammusu” sono soprattutto piatti della tradizione e tagli molto particolari di carne. Il posto propone anche un’ottima scelta di vini e Bastianich, com’è noto, è anche un eccellente intenditore e produttore di vini. Il Dammusu, come ci spiega il proprietario Giuseppe Molè, propone già in cantina, oltre ai vini del territorio, anche i vini prodotti da Bastianich stesso: Vespa e Calabrone, ma ha voluto assaggiare ieri sera i vini del territorio.

Per quanto riguarda il menù, Bastianich ha preferito assaggiare le eccellenze del territorio, ovvero risotto, gelatina, cannolo. Per l’occasione, il ristorante, su sua richiesta, ha preparato un fuori menù: il coniglio “alla pattuisa”, un piatto della tradizione a cui il celebre giudice non ha voluto rinunciare.

Bastianich ha anche visitato, durante la sua permanenza a Chiaramonte, anche altre realtà chiaramontane celebri il tutto il mondo, come i Frantoi Cutrera, il cui olio extravergine d’oliva è uno dei più apprezzati e premiati al mondo. La foto è stata pubblicata sulla pagina facebook del ristorante “U Dammusu”, qui insieme al proprietario, Giuseppe Molè, alla sua famiglia e allo staff.