Jazz, fotografia e magia: il Raro Jazz Festival incanta Modica con Pino Ninfa e il quartetto “Encounters”

Modica si prepara a vivere una serata indimenticabile all’insegna della musica, dell’arte e dell’incontro. Giovedì 17 luglio, il Raro Jazz Festival – inserito nel prestigioso calendario “Scenari OFF” – trasforma le suggestive terrazze panoramiche del ristorante e art gallery Raro in un palcoscenico unico dove si intrecciano note jazz, scatti d’autore e racconti visivi.

A partire dalle 19.00, l’attenzione sarà tutta puntata sulla mostra fotografica “Ritratti jazz” di Pino Ninfa, uno dei più celebri fotografi italiani di musica e reportage sociale. Le sue immagini non si limitano a catturare momenti, ma li reinventano, rivelando l’anima nascosta del jazz: l’intimità tra musicista e strumento, la vita vibrante nel backstage, l’energia che si sprigiona tra palco e platea. Un viaggio emozionante che immerge lo spettatore nel cuore pulsante del suono.

La serata proseguirà alle 21.45 con il concerto “Encounters”, una performance esclusiva e su prenotazione, che vedrà protagonisti i talentuosi Francesco Rubino al sax, Tommaso Genovesi al pianoforte, Gaetano Cristofaro al contrabbasso e Loris Amato alla batteria. Un quartetto in costante dialogo musicale, capace di fondere tradizione e innovazione in un jazz aperto all’improvvisazione e al confronto artistico.

Ma il Raro Jazz Festival non si limita a questa serata magica: dal 19 al 21 luglio Pino Ninfa condurrà a Modica il workshop fotografico “Il tempo in posa – Storie da incontrare con la fotografia”, un’opportunità rara per chi vuole imparare a leggere la realtà con occhi nuovi e raccontarla attraverso l’obiettivo, guidati da un maestro internazionale.

Un evento che celebra il jazz non solo come musica, ma come racconto collettivo e spazio condiviso, capace di unire persone, arti e visioni in una sinergia perfetta.

Per partecipare al workshop o prenotare la cena-concerto, basta chiamare il 331 5042074. L’ingresso alla mostra è libero: un’occasione imperdibile per lasciarsi trasportare dall’incanto del jazz e dell’arte a Modica.

