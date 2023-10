Istituto Curcio Ispica. Per 67 studenti le certificazioni Cambridge inglese B1 e B2

Sono 67 gli studenti dell’Iistituto di istruzione superiore “Gaetano Curcio” ad aver concluso il percorso dell’apprendimento dell’inglese e dell’ottenimento della certificazione internazionale Cambridge. Sono studenti sia dell’indirizzo liceale che professionale che hanno raggiunto il livello B1 e B2 della lingua inglese concludendo positivamente tutte le prove d’esame previste.

La ‘ Cambridge Awards Ceremony ‘ si è svolta nei giorni scorsi nell’aula magna dell’istituto ispicese.

E’ stata presieduta dalla direttrice Ann Byrne, del Centro Cambridge ‘The Academy of English’ di Siracusa, insieme alla coordinatrice del centro Valentina Favaro ed alla responsabile del Cambridge dell’isitituto ispicese docente Mary Puccia. “La cerimonia di consegna degli attestati è stata per gli studenti il momento finale dei tanti percorsi pomeridiani di preparazione agli esami per il conseguimento della certificazione che sono stati portati avanti negli anni scolastici precedenti dai docenti di inglese dell’istituto Patrizia Lorefice, Elena Di Giorgio, Sara Le Moli e Mary Puccia – spiega il dirigente Maurizio Franzò – la nostra soddisfazione và trasmessa ai ragazzi per gli ottimi livelli raggiunti, L’essere in tanti ad aver ottenuto la certificazione premia l’attenzione che da diversi anni la scuola riserva all’apprendimento delle competenze di comprensione e produzione orale e scritta in lingua inglese nella prospettiva della formazione dei cittadini del mondo”.