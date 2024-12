Ispica: iniziati i lavori di restauro del Fercolo del SS. Cristo Flagellato alla Colonna a Santa Maria Maggiore

E’ iniziato il restauro del Fercolo del SS. Cristo Flagellato alla Colonna che si trova nella cappella omonima della basilica di Santa Maria Maggiore a Ispica.

Il progetto

Il progetto prevede tecniche avanzate di consolidamento e pulitura per preservare la struttura e la policromia del fercolo, un’opera di straordinario valore storico e spirituale. I lavori sono stati affidati alla dott.ssa Valeria Mallia, restauratrice con esperienza comprovata, con il supporto dalla supervisione della Soprintendenza e dall’Ufficio Diocesano per i Beni Culturali Ecclesiastici. Il lavoro sarà interamente finanziato dall’Arciconfraternita con le economie fatte dal 2021 a oggi sulle offerte dei fedeli del SS. Cristo. I lavori sono stati affidati con contratto di appalto del 21 dicembre scorso e dovranno essere completati improrogabilmente entro il 27 marzo 2025, per permettere di celebrare il Giubileo ordinario con un fercolo restaurato, rendendo ancora più emozionante il tradizionale rito della discesa del Simulacro alla Cava il Giovedì Santo.

