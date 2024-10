Ispica, iniziati i lavori della Via di Fuga Sud: era chiusa da un decennio

Iniziati i lavori a Ispica per il rifacimento e la messa in sicurezza della Via di Fuga Sud, una strada chiusa da un decennio. Questo intervento riguarda la strada che costeggia il Canale Circondariale, partendo dal Ristorante La Tegola fino alla Ispica Pachino. L’investimento complessivo per il progetto ammonta a 2,7 milioni di euro, con un contributo iniziale di 1,2 milioni e un’aggiunta di 1,5 milioni dal Governo Regionale.

Un’arteria importante per agevolare la circolazione

L’Assessore alla Protezione Civile, Massimo Dibenedetto, ha sottolineato l’importanza di questa arteria, che sarà cruciale non solo per la circolazione durante situazioni di emergenza, ma anche per agevolare il movimento delle merci locali, decongestionare il traffico durante l’alta stagione turistica e consentire l’accesso rapido ai mezzi di soccorso.

Il Sindaco Innocenzo Leontini e l’Assessore Dibenedetto hanno annunciato la volontà di sollecitare anche la ricostruzione del Ponte Muni, un’altra infrastruttura cruciale per lo sviluppo economico e turistico della zona.

