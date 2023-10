Ispica: due giovani denunciati per spaccio

Due giovani ispicesi sono stati denunciati per spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione, condotta dai carabinieri di Modica con l’ausilio dell’unità cinofila di Nicolosi, ha permesso di identificare due giovani, rispettivamente di 24 e 19 anni, entrambi disoccupati, trovati in possesso di sostanze stupefacenti. Il 24enne aveva due piante di marijuana in vaso, per un totale di 86 grammi di peso, e 6 grammi di hashish suddivisi in dosi pronte per la vendita.

L’OPERAZIONE



Il 19enne, senza precedenti penali, aveva in suo possesso un panetto di hashish di circa 70 grammi e 6 dosi già confezionate e pronte per essere vendute. Inoltre, nella sua camera da letto, sono stati rinvenuti un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento delle sostanze stupefacenti e 110 euro in banconote di piccolo taglio, considerato provento dell’attività di spaccio. La droga e i materiali scoperti sono stati sequestrati. I due sono stati denunciati.