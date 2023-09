Isole ecologiche prese d’assalto a Comiso: sono state ripristinate, ma ora vi sono le telecamere

Sono state ripristinate le isole ecologiche a Comiso, sospese durante il periodo di Ferragosto perchè letteralmente prese d’assalto dagli incivili, i quali vi hanno conferito di tutto e di più in maniera indiscriminata. Per questo motivo, il servizio era stato sospeso ma attualmente l’amministrazione comunale ha deciso di ripristinarle utilizzando anche le telecamere di videosorveglianza in modo da risalire e punire i responsabili di comportamenti incivili.

L’APPELLO

La tolleranza zero è una risposta adeguata a chi mette a repentaglio la salute della comunità e l’ambiente. L’invito è anche per i cittadini virtuosi che, tramite le loro segnalazioni, possono segnalare atti vandalici e sensibilizzare sulla corretta gestione dei rifiuti.