Io l’ho (s)vista così: la Virtus gioca solo un quarto

Sulla tripla di Mattia Molteni allo scadere del primo quarto, termina la partita della Virus. Il restante tempo sarà impiegato in un continuo rincorrere di un gioco e soprattutto, di una difesa, che non arriveranno mai. Potrebbe arrivare una “luce” all’inizio del secondo quarto con Desio in completa confusione (pure all’inizio del terzo) offensiva, grazie anche alla zona proposta da Asterix, ma non basta, perchè alle palle perse da Desio, risponde Ragusa con il secondo fallo di G7B (molto dubbio), che mestamente torna in panchina. Un secondo quarto da NON consegnare alla storia, quarantacinque (45) punti subiti, dei quali troppi da sotto.

Voto condotta: ingiudicabile

Capitan Sorren-tiro torna a pieno regime sul suo “vascello”, il risultato è relativo a tre mesi di assenza. Il NOSTRO è un giocatore di “confidenza”, cioè si deve sentire a proprio agio in campo e per farlo deve riprendere il filo del suo gioco, fatto anche di tiri dal “parcheggio” e soluzioni improbabili che solo lui riesce a finalizzare. Inizia bene con il tiro da tre, finisce con un brutto 3/11 ma, ripeto non si rientra in competizione, dopo 90 giorni, senza pagare…penitenza.

Voto condotta: piano-piano

DEFINITIVO prende tiri in attesa del rientro dei titolari dei tali (tiri), giustamente Gaefranco detto Tano, rimane in panchina perché, come diceva un mio vecchio maestro: “soldato ferito va in guerra e muore”. Il nostro Definitivo prende un rimbalzo difensivo in GINOCCHIO…mai visto, poi sbadatamente si alza e l’arbitro fischia passi. Comunque ci prova a prendere qualche soluzione in più in attacco 3/8 e sette rimbalzi però, vista la stitichezza in attacco, c’era sicuramente spazio per qualche rimbalzo offensivo in più.

Voto condotta: volenteroso!