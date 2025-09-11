Il nuovo report dell’Assessorato regionale alla Salute, pubblicato dall’Osservatorio Epidemiologico, offre una fotografia aggiornata dell’evoluzione della malattia nell’Isola ed in provincia di Ragusa La situazione in provincia di Ragusa Nella provincia iblea i casi complessivi diagnosticati e registrati sono stati 95, con 5 nuove diagnosi nel triennio 2022-2024. Il tasso medio di incidenza nell’ultimo triennio […]
“Invito al viaggio”: a Donnalucata book fotografico e racconti sul Myanmar. Opera di Mario Benenati
11 Set 2025 16:52
Appuntamento nel cortile del palazzo Mormino a Donnalucata con il secondo dei tre appuntamenti che portano i presenti a conoscere luoghi e storie di tre Paesi del sud-est asiatico, il Vietnam, il Myanmar e lo
stato indiano del Nagaland. Quello di domani sera, alle 20.30, è il secondo dell’iniziativa promossa dall’associazione “Il Molo”. Racconti e foto di viaggi nel sed-est asiatica raccontati da Mario Benenati, medico con la passione della fotografia e della conoscenza di luoghi ed usi di Paesi che, per molti versi, non sono noti a chi avrà il piacere di partecipare. Il terzo e conclusivo appuntamento sul Nagaland si terrà il prossimo 19 settembre sempre nel cortile del palazzo Mormino a Donnalucata.
