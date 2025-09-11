“Invito al viaggio”: a Donnalucata book fotografico e racconti sul Myanmar. Opera di Mario Benenati

Appuntamento nel cortile del palazzo Mormino a Donnalucata con il secondo dei tre appuntamenti che portano i presenti a conoscere luoghi e storie di tre Paesi del sud-est asiatico, il Vietnam, il Myanmar e lo

stato indiano del Nagaland. Quello di domani sera, alle 20.30, è il secondo dell’iniziativa promossa dall’associazione “Il Molo”. Racconti e foto di viaggi nel sed-est asiatica raccontati da Mario Benenati, medico con la passione della fotografia e della conoscenza di luoghi ed usi di Paesi che, per molti versi, non sono noti a chi avrà il piacere di partecipare. Il terzo e conclusivo appuntamento sul Nagaland si terrà il prossimo 19 settembre sempre nel cortile del palazzo Mormino a Donnalucata.

© Riproduzione riservata