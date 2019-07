INTERVENTI REGIONE A SOSTEGNO COMUNI - Ragusa Oggi

INTERVENTI REGIONE A SOSTEGNO COMUNI

In arrivo dalla Regione 2 milioni di euro per i Comuni che hanno ottenuto il riconoscimento di Bandiera blu, Bandiera verde, Borgo dei borghi e Borgo più bello d’Italia. A prevederlo è un decreto firmato dall’assessore alle Autonomie locali, Bernadette Grasso, e dal vicepresidente della Regione e assessore all’Economia, Gaetano Armao.In particolare, si legge in una nota, ai comuni che hanno conseguito nel 2018 il riconoscimento internazionale Bandiera blu (Menfi, Lipari, Santa Teresa di Riva, Tusa, Ispica e Ragusa) e Bandiera verde (Catania, Giardini Naxos, Balestrate, Cefalù, Palermo, Pozzallo, Santa Croce Camerina, Vittoria, Noto, Campobello di Mazara, Marsala e San Vito Lo Capo) è stato assegnato 1 milione di euro.Ai comuni che hanno ottenuto il riconoscimento di Borgo più bello d’Italia (Sambuca di Sicilia, Sutera, Castiglione di Sicilia, Sperlinga, Castelmola, Castroreale, Montalbano Elicona, Novara di Sicilia, San Marco d’Alunzio, Savoca, Cefalù, Gangi, Geraci Siculo, Petralia Soprana, Monterosso Almo, Ferla, Palazzolo Acreide, Erice e Salemi) sono destinati 700 mila euro per l’attivazione, il potenziamento di interventi e servizi di accoglienza e la promozione territoriale e turistica.Infine, prosegue la nota, i comuni che si sono aggiudicati nel quinquennio 2014-2018 il titolo di Borgo dei borghi (Gangi, Montalbano Elicona, Sambuca di Sicilia e Petralia Soprana) avranno 75 mila euro ciascuno, per un totale di 300 mila euro.Inoltre, la Regione ha stanziato la somma di un milione di euro, a valere sulle Riserve sul Fondo delle Autonomie locali, in favore di sette Comuni commissariati per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso. Sottolinea la nota, spiegando che come previsto dalla Legge di stabilità regionale, l’importo complessivo viene ripartito fra i Comuni che risultano commissariati alla data di entrata in vigore della suddetta legge, in base alla popolazione residente. Ne deriva che il Comune di Vittoria sarà quello a ricevere la somma maggiore, oltre 595 mila euro; seguono Pachino, che riceverà poco più di 204 mila euro e Trecastagni con poco più di 102 mila euro; Mistretta circa 43 mila euro; San Biagio Platani poco meno di 30mila euro; Camastra quasi 19 mila euro e, infine, il Comune di Bompensiere che riceverà poco più di 5 mila euro.”Il Governo Musumeci sostiene concretamente i Comuni siciliani – dichiara l’assessore Grasso -. Abbiamo infatti disposto, da un lato, trasferimenti regionali per i Comuni insigniti con prestigiosi riconoscimenti per l’attività di promozione e attrazione turistica, per la gestione sostenibile del territorio e per la salvaguardia dell’immenso patrimonio artistico e naturalistico siciliano. Dall’altro lato – prosegue Grasso – abbiamo previsto un sostegno economico, a valere sulle Riserve sul Fondo delle Autonomie locali, nei confronti dei Comuni sciolti per mafia: un atto di responsabilità nei confronti dei tanti cittadini onesti che in quei Comuni vivono e lavorano, un’occasione per stimolare i territori al ripristino delle condizioni di piena legalità, ad un profondo risanamento e rinnovamento”.