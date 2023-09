Interventi nei corsi d’acqua. Quasi un milione di euro per lavori di mitigazione idrogeologica nelle campagne di Ispica

Un territorio, quello ispicese, chiamato a fare i conti, nei casi di calamità che da qualche anno sono frequenti, con lo stato precario dei suoi corsi d’acqua e dei suoi canali torrentizi che, straripando, invadono i terreni circostanti con gravi danni ai campi. Sono quattro gli interventi per i quali l’Amministrazione Leontini ha attivato tutte le procedure per la studio e la progettazione esecutiva delle opere compreso il coordinamento di sicurezza per l’esecuzione dei lavori.

Affidati i lavori riguardanti la progettazione esecutiva delle opere, la direzione dei lavori ed il coordinamento di sicurezza.

La carenza di personale nel proprio ufficio tecnico ha costretto l’Amministrazione del sindaco Innocenzo Leontini a ricorrere a professionisti esterni per la progettazione esecutiva. L’incarico è stato affidato all’ingegnere Pietro Barone ed all’architetto Giuseppe Di Luca con studio tecnico ad Ispica.

Quali gli interventi ed i finanziamenti.

Si interverrà nei lavori di manutenzione e di rifunzionalizzazione nei corsi d’acqua Rio Favara e Cava d’Ispica con un finanziamento di 280 mila euro, nel torrente Salvia con un finanziamento di 300 mila euro, nel corso d’acqua Fosso Bufali Lavarino con 220 mila euro e nel canale Santa Maria con un finanziamento di 80 mila euro. Sono tutti corsi d’acqua che ricadono nel territorio ispicese e che necessitano di interventi di sistemazione idraulica per evitare casi di straripamento in occasione di piogge torrenziali.

Lavori sull’ex strada provinciale Lanzagallo-Zappulla per limitare gli incidenti.

In fase di progettazione anche gli interventi per la sistemazione di un muro divelto e di una parte di pavimentazione sulla ex strada provinciale Lanzagallo-Zappulla nel tratto del ponte Tre Archi dove si sono registrati parecchi incidenti stradale che hanno generato a carico del Comune di Ispica diversi contenziosi con aggravio per le casse comunali. In questo tratto verrà spesa la somma di 20mila euro.

Foto: repertorio