Interventi di messa in sicurezza nella piazzetta antistante l’istituto Crispi a Ragusa

In corso a Ragusa interventi mirati alla messa in sicurezza della piazzetta antistante l’Istituto Comprensivo Francesco Crispi, situato nel suggestivo centro storico della città. L’iniziativa è stata avviata in risposta alle segnalazioni della preside dell’istituto, che aveva evidenziato le criticità esistenti nell’area circostante.

L’assessore comunale alla Pubblica Istruzione, Catia Pasta, ha dichiarato che l’amministrazione aveva ricevuto tempestive segnalazioni sulla problematica e aveva promesso di intervenire per risolvere la situazione nel minor tempo possibile. Attualmente, sono in corso lavori che rappresentano un primo significativo passo avanti nella gestione e nell’ottimizzazione dello spazio antistante l’istituto.

La collaborazione tra la preside, l’assessore Catia Pasta e il consigliere comunale Rocco Bitetti ha contribuito a mettere in luce le esigenze della comunità scolastica e a promuovere azioni concrete per migliorare la sicurezza e la fruibilità dell’area.

Il consigliere Rocco Bitetti, che aveva sollevato la questione in consiglio comunale, esprime soddisfazione per i progressi ottenuti