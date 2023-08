Iniziano sabato i festeggiamenti per San Giovanni a Ragusa. Ecco il programma

RAGUSA – Un’atmosfera di attesa e spiritualità avvolge la città di Ragusa mentre si prepara a celebrare il suo amato patrono, San Giovanni Battista. I tradizionali e solenni festeggiamenti prenderanno il via sabato 19 agosto, dando inizio a una serie di eventi che culmineranno nella partecipata processione del 29, quest’anno cadente di martedì.

La fede e la comunità si uniscono

Mons. Giuseppe La Placa, vescovo della Diocesi di Ragusa, sottolinea l’importanza di conoscere il bene che viene fatto e di condividere esperienze positive. “Come cristiani, abbiamo il dovere di testimoniare la fede in Cristo, Colui che toglie il peccato dal mondo e offre un significato alla vita e alla felicità duratura”, afferma mons. La Placa. Questi festeggiamenti non sono solo un tributo al patrono, ma un momento di unione e riflessione per tutta la comunità.

L’inizio dei festeggiamenti

L’apertura ufficiale dei festeggiamenti è prevista per sabato alle 18 con il gioioso suono delle campane nella Cattedrale. Alle 19:30, il canonico sacerdote Giuseppe Burrafato, parroco della chiesa Cattedrale San Giovanni Battista, presiederà la celebrazione eucaristica. Un momento di grande significato sarà alle 20:30, quando si aprirà la nicchia e il simulacro del patrono verrà traslato nel braccio sinistro del transetto della chiesa, dove i fedeli potranno venerarlo.

Il solenne novenario

Il solenne novenario prenderà il via domenica 20 e si protrarrà fino al 28. Ogni giorno, alle 9 ci sarà la santa messa e alle 18 la recita del Rosario con la coroncina in onore di San Giovanni Battista. Durante queste preghiere, i canti tradizionali saranno eseguiti da talentuosi artisti, tra cui Salvatore Lucifora (tenore), Heike Shenke (soprano) ed Emanuela Patanè (mezzosoprano), accompagnati dai bassi della corale polifonica San Giovanni Battista. La direzione musicale è affidata al maestro Giovanni Arestia, mentre il maestro Giorgio Occhipinti si esibirà all’organo.

La celebrazione eucaristica e i momenti speciali

La celebrazione eucaristica sarà il fulcro di ogni giornata, rafforzando lo spirito di fede e condivisione. Domenica, le messe in Cattedrale sono in programma alle 9, alle 10:30, alle 12 e alle 19:30. Un momento toccante è previsto alle 9 quando la reliquia del braccio di San Giovanni Battista verrà portata nella cappella della casa circondariale di Ragusa per una preghiera con i detenuti. Alle 19:30, il canonico sacerdote Sebastiano Roberto Asta, vicario generale della diocesi di Ragusa, presiederà la celebrazione eucaristica.

In questo clima di devozione e celebrazione, la città di Ragusa si prepara a onorare il suo patrono, San Giovanni Battista. Un’occasione per rafforzare i legami comunitari e riflettere sulla spiritualità in un contesto di festa e preghiera.