Inizia oggi, a Ragusa, il solenne novenario in onore di Maria Santissima Immacolata, patrona e regina della Regione siciliana, che caratterizza i solenni festeggiamenti nella chiesa di San Francesco all’Immacolata a Ibla. Ogni giorno alle 17 ci sarà la recita del Rosario, le litanie cantate e il canto dello stellario. Giovedì, inoltre, è in programma, alle 15,30, un incontro di preghiera e affidamento all’Immacolata dei ragazzi dell’Acr e, alle 18,30, l’adorazione eucaristica. La processione dell’Immacolata, nel giorno della solennità liturgica dell’8 dicembre, ritorna, invece, dopo due anni di interruzione a causa della pandemia.













La novità è che sarà portato in processione, a differenza del passato, il meraviglioso simulacro della Vergine realizzato agli inizi del ‘900 (Ortisei – 1954) in sostituzione di quello settecentesco. I frati minori conventuali, infatti, già negli anni ’50 del secolo scorso, avevano predisposto la nuova statua con un magnifico piedistallo ligneo in funzione delle processioni esterne avvenute solamente due o tre volte in quel periodo. Oggi la venerata effigie della ‘Bella Madre’ ritorna al suo originario splendore, risistemata e riadattata, grazie alla sollecitudine dei parrocchiani e dei devoti e grazie soprattutto alle generose elargizioni dei benefattori e del lavoro artigianale che alcuni di essi hanno svolto.