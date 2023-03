Incidente tra ambulanza e auto. Soccorsi anche i sanitari

Questa mattina si è verificato un incidente stradale in Via Modica Ispica, che ha coinvolto un’ambulanza del 118 e un’autovettura Citroen. Entrambi i veicoli viaggiavano in direzione di Modica al momento dello scontro. L’ambulanza trasportava un uomo al Pronto Soccorso, che era stato prelevato a Pozzallo. L’utilitaria era invece guidata da una donna di Modica. Oltre al paziente, sono rimaste ferite un’operatrice sanitaria di Ispica, che si trovava sull’ambulanza, e la conducente della Citroen.

Le autorità locali stanno indagando sulla dinamica dell’incidente, per determinare le cause dell’incidente. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale, che hanno regolato il traffico, e le ambulanze del 118 locali, per soccorrere i feriti. Per rimuovere l’ambulanza incidentata è stato necessario l’intervento di un carro attrezzi.