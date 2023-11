Incidente sulla Marina di Ragusa

Incidente autonomo lungo la sp 25 all’altezza del chilometro 2 in direzione Marina di Ragusa. All’alba, una autovettura per cause in corso di accertamento si è cappottata. Sul posto mezzi di soccorso, forze dell’ordine e vigili del fuoco; questi ultimi hanno messo in sicurezza e illuminato l’area. Notizia in aggiornamento