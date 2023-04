Incidente nel chiaramontano, scontro fra due auto

Un incidente stradale si è verificato oggi pomeriggio in contrada Sperlinga, territorio di Chiaramonte. Per cause in fase di accertamento, due auto hanno avuto uno scontro. Si tratta di una Opel Astra e una Yaris. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Vittoria, la polizia locale di Chiaramonte e due ambulanze del 118.

A restare feriti, per fortuna in modo leggero, due persone, un uomo e una donna. L’uomo è stato trasportato a Ragusa e la donna a Vittoria, entrambi per accertamenti.