Incidente in via Mariannina Schininà. Coinvolta auto della Polizia. Ecco cosa è successo



Incidente stradale su Via Mariannina Schininà a Ragusa, in serata. Strada bloccata per permettere ai vigili di effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica di un incidente stradale senza conseguenze che ha visto il coinvolgimento anche di una autovettura della Polizia di Stato. Le forze dell’ordine hanno agevolato il transito dirottando le autovetture su strade alternative per permettere agli operatori di agire.







