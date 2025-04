Incidente a Santa Croce: auto fuori strada e recupero in bilico sui muretti a secco

Questa mattina, un incidente stradale si è verificato lungo il tratto di strada che collega Santa Croce a Ragusa, precisamente tra le SP13 e SP60. Secondo le prime ricostruzioni, le cause dell’incidente, autonomo, sono ancora in fase di accertamento. Due persone a bordo del veicolo hanno riportato ferite lievi e sono state prontamente soccorse.

Il veicolo, finito fuori strada, ha richiesto un recupero particolarmente impegnativo. L’intervento è stato affidato a una ditta specializzata, in grado di gestire situazioni di questo tipo con l’ausilio di tecniche e attrezzature specifiche. Le foto mostrano un’operazione di recupero complessa: l’auto è stata portata in sicurezza, rimanendo per alcuni minuti in bilico sui muretti a secco, in una manovra che ha richiesto grande precisione e coordinazione da parte degli operatori. Ricerca fotografica di Franco Assenza



