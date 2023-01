Incidente a Ragusa: auto contro tir

Un brutto incidente stradale si è verificato oggi, intorno alle 13, sulla Sp. 25, a Ragusa. Lo scontro è avvenuto fra un Tir e una Panda. Ancora da accertare la causa dell’incidente che si è verificato in direzione Maria di Ragusa. I due mezzi, infatti, hanno avuto un impatto all’ingresso della Sp. 25.

Sul posto è intervenuta l’ambulanza del 118 e i carabinieri per stabilire l’esatta dinamica del sinistro. Il traffico è rimasto rallentato per molto tempo ed è stato direzionato sulle altre arterie stradale. Non ci sarebbero gravi feriti.