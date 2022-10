Incidente a Comiso, muore un ragazzo di 17 anni, Nino Modica

Gravissimo incidente stradale ieri sera a Comiso: è morto un ragazzo di 17 anni, Nino Modica. Il giovane era a bordo di una moto insieme ad un’altra persona di 37 anni quando, per cause ancora in fase di accertamento, è entrato in collisione con una donna di 57 anni che transitava in via Bufalino e che stava andando a recuperare, a piedi, la sua auto.

la signora è ricevarata in gravi condizioni in Rianimazione a Vittoria. Anche l’altro ragazzo che era in sella alla moto è in prognosi riservata.

Nino Modica è morto stamani alle luci dell’alba.