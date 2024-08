Incendio in un capannone nella zona industriale di Modica

Un incendio di proporzioni importanti sta interessando dal primo pomeriggio un capannone di riciclo rifiuti nella zona industriale in contrada Maganuco a Modica. Sul posto sono già intervenuti due autobotti e tre squadre di vigili del fuoco di Ragusa. L’incendio che in un primo momento, anche per via della fumata che si è sprigionata, aveva destato qualche preoccupazione è adesso sotto controllo e, anche se non del tutto domato, non desta alcun preoccupazione particolare per le aree circostanti e per la stessa struttura.

Proprio la fumata che si era sprigionata dall’incendio, aveva fatto temere a proporzioni ben più ampie.

E’ incorso anche una prima quantificazione dei danni da parte dei titolari dell’impresa.

© Riproduzione riservata