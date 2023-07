Incendio di Fontanarossa e disagi infiniti: la storia di una paziente oncologica dirottata a Comiso

L’incendio all’aeroporto Fontanarossa ha causato notevoli problemi e disagi ai viaggiatori, con il Terminal A chiuso fino al 24 luglio. Il Codacons ha ricevuto diverse richieste di aiuto da parte di cittadini che hanno subito disservizi a causa della chiusura del terminal. Molti viaggiatori sono stati deviati verso altri scali della Sicilia, come Comiso, Palermo e Trapani, ma il sistema di trasferimento dei passeggeri con navette verso questi aeroporti alternativi ha cominciato a funzionare solo ieri.

LA STORIA DI UNA PAZIENTE ONCOLOGICA

Tra le disavventure raccontate dal Codacons, si menziona anche il caso di una passeggera oncologica residente a Ravenna, che doveva raggiungere Bologna con un volo Wizzair in partenza da Catania alle 16:00. A causa del dirottamento del volo a Comiso, ha dovuto aspettare per molte ore all’aeroporto, dove ha incontrato notevoli difficoltà. La fila per acquistare una bottiglietta d’acqua al bar interno all’aeroporto era lunga e il caldo all’interno dell’aeroporto era insopportabile poiché non c’era aria condizionata né scale mobili. Anche all’esterno, la situazione era difficile a causa della fila per ricevere acqua da un gazebo allestito dalla Protezione Civile.

Tutto ciò ha causato grande disagio ai passeggeri, soprattutto a quelli con esigenze particolari, come la signora oncologica.

IL COMITATO UTENTI VITTIME CAOS AEROPORTI SICILIA

Dopo aver presentato un esposto alla Procura della Repubblica di Catania e essersi costituito parte offesa, il Codacons ha annunciato oggi la creazione del “COMITATO UTENTI VITTIME CAOS AEROPORTI SICILIA.” Questo comitato si propone di fornire assistenza legale ai viaggiatori che si trovano in situazioni critiche o problematiche legate alla chiusura dell’aeroporto Fontanarossa.

Chiunque abbia avuto problemi e necessiti di assistenza può contattare il comitato inviando una mail all’indirizzo sportello@codaconsicilia.it o telefonando al numero 095441010. Il comitato cercherà di fornire il supporto necessario per risolvere le criticità legate al caos negli aeroporti siciliani.