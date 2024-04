Incendio a Monterosso, la situazione è ancora grave, in azione un elicottero della forestale

Brucia ancora la bellissima costa di Monterosso Almo, ricca di alberi e vegetazione. L’incendio, che si è sviluppato ieri sera a partire dalle ore 18,30, sta interessando una zona denominata contrada Vignieri – Calorio, è tutt’ora in corso e sta impegnando anche un elicottero della forestale arrivato stamani.

Ieri sera, infatti, non è stato possibile inviare mezzi aerei. Ma le operazioni di spegnimento, anche dall’altro, sono piuttosto difficoltose a causa dei tralicci presenti nella zona. Sul posto anche le squadre di protezione civile e vigili del fuoco ma l’intervento è reso difficile proprio dalla morfologia della costa, molto impervia e ripida. E’ la seconda volta in appena in una settimana che nella zona di Monterosso si sviluppa in un incendio e ovviamente la domanda sorge spontanea: sarà di origine dolosa? Non è stata ancora effettuata una stima precisa degli ettari bruciati ma la zona colpita risulta essere molto estesa.

Foto: Alessandro Pantano

