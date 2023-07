Inaugurato l’infopoint Enjoy Barocco di Marina di Ragusa. FOTO

Eccolo finalmente lo “scatolone”, ovvero l’infopoint Enjoy Barocco inaugurato a Marina di Ragusa e già regolarmente funzionante. La struttura, a forma rettangolare, aveva, probabilmente immotivatamente, causato polemiche quando era in fase di realizzazione e dunque sembrava potesse cozzare con la realtà circostante. Adesso, a lavori ultimati, si è dinnanzi ad una struttura molto elegante e che è pronta a dare servizi ai turisti essendo posizionata in un’area centrale della frazione marinara. L’infopoint è stato finanziato dal GAL Terra Barocca su progetto realizzato dal Comune di Ragusa in aderenza ad un bando specifico dedicato agli enti pubblici.

È stato inaugurato infatti nei giorni scorsi il secondo infopoint Enjoy Barocco a Marina di Ragusa, diventando un punto centrale per i servizi turistici della città di Ragusa. Presenti all’inaugurazione il sindaco Peppe Cassì, l’assessore ai lavori pubblici Gianni Giuffrida e l’ex vicesindaco Giovanna Licitra.

L’infopoint, che si aggiunge a quello già inaugurato al Castello di Donnafugata, diventa un importante punto di riferimento per i turisti che visitano la zona. Con la sua posizione strategica, all’ingresso della città, l’infopoint rappresenta un biglietto da visita per Marina di Ragusa e per la destinazione turistica in generale.

L’infopoint Enjoy Barocco a Marina di Ragusa offre una vasta gamma di servizi ai turisti, tra cui informazioni turistiche, mappe, guide, prenotazioni per visite guidate e attività turistiche, e deposito bagagli. Inoltre, l’infopoint dispone di servizi igienici a disposizione dei turisti.