“In Volo sulla Sicilia”. Presentazione venerdì a Scicli del libro di fotografie di Luigi Nifosì e testo di Dominique Fernandez

Appuntamento a palazzo Spadaro venerdì alle 18,30. Un appuntamento di grande valore culturale, storico, paesaggistico che permetterà di conoscere la Sicilia attraverso l’occhio attento di Luigi Nifosì, fotografo per passione che ha sorvolato l’isola a bordo di mezzi militari cui è stato ospite. Sarà l’occasione per presentare il volume “In volo sulla Sicilia” con le fotografie di Luigi Nifosì e con introduzione dello scrittore francese Dominique Fernandez, Abulafia Editore. Dopo il saluto del sindaco Mario Marino, interverranno Massimo Cultraro, docente presso l’Università di Palermo e Ricercatore CNR, e Paolo Nifosì, storico dell’arte. Modera il giornalista Giuseppe Savà. L’iniziativa è del Movimento Vitaliano Brancati, con il patrocinio del Comune di Scicli; partners: BAPS, Archivio Fotografico Siciliano, Bonaiuto, LBG Sicilia.

“In Volo sulla Sicilia” non è una ristampa ma è una riedizione del volume edito sempre da Abulafia nel 2008 nella doppia versione, italiana ed inglese, che venne pubblicata dopo undici anni di ricerca e di lavoro. Nel 2013, dopo cinque anni dalla pubblicazione, il volume è andato in esaurimento.

All’epoca, sedici anni fa, ebbe un grande successo. Vennero vendute 8.000 copie ed in poco tempo neanche gli amatori riuscirono ad avere in mano il volume, a sfogliarlo, a vedere quelle foto che raccontano l’isola di Sicilia dall’alto. Oggi le immagini che si ammirano, sfogliando il nuovo volume, sono interamente digitalizzate, realizzate con nuove macchine fotografiche digitali e la stampa è in digitale. E’ stato rieditato nella sua completezza con dimensioni del libro diverse dal precedente (il nuovo è più grande rispetto al primo). Riconfermato il testo di Dominique Fernandez: bellissimo il passaggio dello scrittore francese nel testo di introduzione “salutiamo il nostro fotografo, colui che ha restituito lo sguardo di Dio sulla Sicilia”.

Il successo, all’epoca della prima stampa, oltre che dal grande valore del volume è arrivato anche da un servizio di Donatella Bianchi di Linea Blu che ha fatto conoscere il suo contenuto nella bellezza di scatti che toccano il cuore e perchè no anche l’immaginario di chi non può visitare la Sicilia ma la guarda dall’alto dalle pagine di un libro che passerà alla storia.

