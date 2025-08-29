“In volo sulla Sicilia”: le spettacolari foto di Luigi Nifosì in mostra a Ragusa Ibla

La presentazione del libro, @abulafia_editore, è attesa per domenica a Ragusa Ibla all’interno del Giardino Ibleo. Il volume è un book fotografico che racconta la Sicilia dall’alto. Realizzato dallo sciclitano Luigi Nifosì raccoglie 125 fotografie spettacolari, risultato di 26 anni di ricerca e di oltre 1200 ore di volo sugli elicotteri della Guardia di Finanza, della Polizia, dei Carabinieri, della Guardia Costiera e della Marina Militare. La Sicilia dall’alto è quanto di più fantastico si possa ammirare, guardare l’isola da una prospettiva aerea rende ancora più bella la Trinacria. L’edizione attualmente in presentazione è la ristampa del lavoro che Luigi Nifosì ha presentato alcuni anni fa e che è stato esaurito. La serata sarà introdotta da Giuseppe Ciccozzetti, critico di fotografia.





