“Sulle strade della bellezza”: a Siracusa, una mostra fotografica di Luigi Nifosì

Giovedì 9 giugno 2022, alle ore 18:30, presso il Caffè Neapolis, nei pressi dell’ingresso principale del parco archeologico del Teatro Greco di Siracusa, avrà luogo la presentazione della mostra “Sulle strade della bellezza”.



Si tratta di una inedita ricerca fotografica realizzata in concorso tra la Polizia Stradale di Siracusa, il Parco archeologico di Siracusa, Eloro, villa del Tellaro e Akrai, l’assessorato regionale ai beni culturali e il fotografo Luigi Nifosì: un lavoro lungo, faticoso quanto affascinante, durato due anni, in cui si narra il lavoro della Polizia sulle strade siciliane. Dal punto di vista delle foto aeree. Un appuntamento da non perdere per gli appassionati e per chi segue da anni il lavoro del fotografo Nifosì, il quale regala sempre spunti affascinanti e inediti.

© Riproduzione riservata